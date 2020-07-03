Instagram тестирует новую функцию с "историями" (фото)

Когда ее окончательно можно будет испытать пока неизвестно.

Команда популярной социальной сети Instagram начала тестировать новую функцию для любителей "Историй". Она позволяет собрать все "Истории" на одной странице.

Функция находится в тестовом режиме. Когда ее окончательно можно будет испытать пока неизвестно, сообщило издание FoneArena.

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Во время тестирования в приложении Instagram "Истории" показываются в один ряд над "лентой". В новом интерфейсе "Истории" не только выводятся в два ряда, но и появилась кнопка See all Stories (Посмотреть все Истории), которая ведет на страницу, где собраны все "Истории", опубликованные за последние 24 часа пользователями, на которых вы подписаны.

Новый интерфейс тестируется на ограниченном количестве пользователей Instagram и начнет распространяться глобально по результатам тестирования.

Как сообщал ранее УНИАН, после обострения конфликта с Китаем за спорные территории Индия решила заблокировать большинство китайских приложений. Среди них есть популярный видеосервис TikTok.

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