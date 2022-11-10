ТОП-20 телеканалов, как и в сентябре, возглавляет 1+1 - флагманский канал группы 1+1 media, транслирующий "Єдині новини".

В октябре украинских телезрителей ждали громкие премьеры проектов, которые через полномасштабную войну были отсрочены. В то же время, телемарафон "Єдині новини", который транслирует ведущие телеканалы страны, продолжает удерживать высокие показатели телесмотрения по результатам месяца.

Киевстар ТВ подвел итоги телесмотрения в октябре и рассказываем, какие телеканалы и продукты собирали самые высокие доли.

Напоминаем, что пока панель Nielsen, до войны занимавшаяся телеизмерением, готовится к перезапуску, сейчас рынок ориентируется на данные просмотров от ОТТ-платформ. В частности, платформы онлайн-телевидения Киевстар ТВ, предоставляющей релевантную информацию для формирования ТВ-рейтингов независимого агентства BIG DATA UA. К слову, BIG DATA UA занималась альтернативными измерениями телесмотрение еще до войны, параллельно с Nielsen. Соответственно, в нынешних реалиях – это единственный возможный способ получить надежные и валидные данные по телесмотрению и запросов аудитории.

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Согласно данным платформы онлайн-телевидения Киевстар ТВ, ТОП-20 телеканалов, как и в сентябре, возглавляет 1+1 – флагманский канал группы 1+1 media, транслирующий "Єдині новині". По сравнению с прошлым месяцем 1+1 нарастил +0,5 п. п. доли и получил первую строчку в рейтинге с 11,6%. Телеканал Новый (на второй строчке) за месяц прибавил + 0,2 п. п. доли, а СТБ – +1,1 п. п. по сравнению с сентябрем.

В свою очередь, 2+2 фактически сохранил свою сентябрьскую долю, добрав +0,1 п. п, а вот ТЕТ продолжает системный рост и за октябрь получил +1,1 п. п. к общей доле.

Потеряли часть своей аудитории в октябре телеканалы с русскоязычной дорожкой TV1000 Action (-0,4 п. п.) и TV1000 (-0,1 п. п.). Существенно снизилась доля VIP Megahit - в сентябре телеканал имел 2,1% доли и 10 строчку рейтинга, однако в октябре, потеряв 0,7 п. п. доли, переместился на 18 строчку. В то же время, телеканал "Бигуди", который в сентябре находился на 12 строчке рейтинга, закрепился на 10 месте, KvartalTV с 13 строчки в сентябре оказался на 12 месте в октябре, ПЛЮСПЛЮС с 14 места перешел на 13 строчку, а 24 канал на 0,1 п.п. доли опередил НТН, заняв соответственно 14 и 15 позиции. Также в ТОП-20 в октябре вошел флагманский телеканал Inter Media Group – Интер, оказавшись на 19 строчке.

Медиагруппы и наблюдения

Больше всего телеканалов, попавших в октябрьский рейтинг, входят в состав группы 1+1 media – 1+1, 2+2, ТЕТ, Бигуди, ПЛЮСПЛЮС, Paramount Comedy и Квартал ТВ. От StarLightMedia в ТОП-20 – телеканалы СТБ, ICTV та ОЦЕ, а от Inter Media Group – НТН и "Интер".

В то же время, лидером в рейтинге медиагрупп остается группа 1+1 media, которая в октябре суммарно собрала 29,9% доли, прибавив почти 2 пункта по сравнению с прошлым месяцем и обеспечив таким образом безоговорочное первенство. StarLightMedia оказалась на 2-й строчке с 23,3% доли и +1,7 п. п. по сравнению с сентябрем, а Inter Media Group завершила месяц на третьей позиции с долей 3,4%, потеряв 0,2 п. п. от сентябрьской доли.

Просмотр телемарафона "Єдині новини"

В октябре телемарафон "Єдині новини", который вещает бесперебойно уже на протяжении более чем 8-ми месяцев, собрал 18% доли. Самым популярным по просмотру телеканалом, транслирующим марафон, является 1+1 с отрывом от ICTV в 2,5 раза.

Смотрение других новостных каналов, которые не в марафоне, собирает аналогично прошлому месяцу мизерную долю телесмотрения: 24 телеканал в октябре собрал долю 1,6%, "Прямой" – 0,7%, "Эспрессо" – 0,7%, а 5 канал – всего 0,3%.

Премьеры месяца и самые популярные продукты на платформе Киевстар ТВ

В октябре украинских зрителей и пользователей платформы Киевстар ТВ ждало сразу несколько громких телевизионных премьер развлекательных проектов – 2 октября на телеэкраны вернулись любимое музыкальное ТВ-шоу украинцев – "Голос страны". Так, премьерный эпизод проекта на ТЕТ собрал 12,3% доли.

Также в октябре прошли сразу две премьеры проектов StarLightMedia - первый эпизод шоу "Холостяк" на СТБ от 28 октября получил рекордную долю 21,6%, а вот премьерные "Танцы World of dance" от 30 октября на СТБ собрали всего 8,4% доли.

Одним из самых популярных разделов на платформе "Киевстар ТВ" являются сериалы. Знаково, что по результатам октября больше всего тайтлов в рейтинге сериалов – это продукты группы 1+1 media. Так, среди ТОП-20 представлены 12 сериалов, которые изготавливались на заказ группы или в ко-продукции: "Моя любимая Страшко" (3 место), "Плут" (4 место), "Однажды под Полтавой" (5 место), "Козырное место" (6 место), "Разница в возрасте" (10 место), "Ангелы" (11 место), "Родня" (12 место), "Джек Лондон" (13 место), "С кем поведешься" (15 место), "Ментовские войны - Харьков" (16 место), "Сидоренки-Сидоренки" (17 место), "Славяне" (19 место). Среди сериалов, которые изготовляли или транслировали в свое время телеканалы SLM, в рейтинге представлены следующие продукты: "Крепостная" (2 место), "Мама" (8 место), "Майор и магия" (14 место) и "Нюхач" (18 место). 7 ступенька у топа-сериала "Женский врач", транслировавшегося на телеканале "Украина".

В то же время, среди сериалов иностранного производства, представленных в ТОП-20, только три продукта: американский сериал "Ходячие мертвецы" возглавил ТОП, на 9 строчке оказался аргентинский телесериал "Дикий ангел", а на 20 месте – корейский фэнтези-сериал "История девятихвостого лиса".

О телеизмерении от Киевстар ТВ

Данные Киевстар ТВ отражают заинтересованность аудитории тем или иным контентом и формируются на основе просмотра тех или иных телеканалов всеми абонентами платформы, то есть являются репрезентативными для всей платформы. Такие данные валидны и надежны по определению, поскольку охватывают всех без исключения абонентов ОТТ-платформы, а не их небольшую часть.

Конечно, телевизионная панель должна отображать данные телесмотрения всего населения с разными типами приема, не только IPTV / ОТТ, однако сейчас и до полноценного восстановления телевизионной панели это невозможно. К тому же, согласно результатам установочного исследования, проведенного в сентябре 2022 года, покрытие IPTV/ОТТ составляет 25,9% домохозяйств (города с населением 50+ тыс. жителей). Соответственно, услугами данного типа приема пользуется платежеспособное население, которое регулярно платит за ТВ-услуги.