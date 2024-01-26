Эта функция появилась не очень давно, поэтому многие о ней наверняка даже не догадываются, при этом она точно есть в вашем смартфоне.

Для улучшения автономности смартфонов придумали режим экономии батареи, темную тему и кучу других "фишек". Но почти всегда это компромисс, с которым пользователям приходится мириться ради сохранения заряда.

Впрочем, на Android есть способ, который и автономность телефона увеличит, и вас никак не ограничит. Для этого нужно отключить одну необязательную опцию. Речь об "Адаптивных уведомлениях" (Android Adaptive Notifications).

Эта функция появилась не очень давно, поэтому многие о ней наверняка даже не догадываются, при этом она точно есть в вашем смартфоне. Опция анализирует входящие оповещения и показывает их пользователю в тот момент, в который (как ей кажется), им наиболее важно получить то или иное уведомление.

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Ценность этой функции, откровенно говоря, сомнительна. Во-первых, она может не показать действительно важные пуши из менее используемых приложений, если решит, что прямо сейчас вам их видеть не надо. Во-вторых, с ее помощью смартфон собирает дополнительные данные о пользователе. А еще она сильно нагружает батарею, поскольку работает в фоновом режиме.

Как отключить Адаптивные уведомления

Идем в настройки Android-смартфона, вводим в поиске "Уведомления" и пролистываем немного вниз, пока не увидим нужную опцию. После этого отключаем пункт Android Adaptive Notifications переводом переключателя в неактивное состояние.

Также опция находится в разделе "Приложения" → "Особые права доступа". После того, как нашли настройку, отключаем ее.

Вот и все – по меньше мере, теперь уведомления будут приходить в обычном режиме, без умной выборки. А еще телефон будет жить дольше, пускай вы не почувствуете грандиозной разницы.

Если отключение опции не помогло, можно попробовать вручную отключить уведомления из менее важных приложений, тем самым оставив только самые необходимые: мессенджеры, соцсети и почта. Эта рекомендация актуальна как для смартфонов на Android, так и для устройств на iOS.

Ранее УНИАН рассказывал о простом правиле, которое продлит "жизнь" батареи вашего смартфона. Также перечисляли 5 приложений, которые должны быть в каждом смартфоне.

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