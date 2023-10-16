Она позволяет узнать, сколько оперативки "съедает" каждая вкладка, позволяя более эффективно распределять нагрузку.

Браузер Google всегда отличался большим аппетитам к ресурсам системы, из-за чего программа сильно расходует батарею ноутбука и телефона, а также иногда тормозит и настольный ПК. Новая функция Chrome позволяет узнать, сколько оперативки "съедает" каждая вкладка.

Работает эта фишка в режиме реального времени: достаточно навести курсор на заголовок вкладки в верхней части браузера, пишет портал Windows Latest.

По замыслу компании, нововведение призвано убедить излишне недоверчивых юзеров в том, что повышенное потребление оперативной памяти (ОЗУ), которое уже стало мемом, прежде всего связано с конкретными веб-ресурсами, а затем уже с потребностями самого браузера.

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Особо полезной эта возможность может стать для владельцев ноутбуков, где потребление "оперативки" напрямую связано не только с быстродействием, но и временем автономной работы. Теперь можно в реальном времени выявлять ресурсоемкие веб-страницы и более эффективно распределять нагрузку.

Функция уже должна быть доступна для всех пользователей Chrome. Если у вас ее нет, вы можете включить ее вручную. Для этого скопируйте в адресную строку Chrome://flags, нажмите ввод и включите Show memory usage in hovercards.

Ранее УНИАН рассказывал, как с помощью двух настроек заставить свой Chrome работать быстрее: эти улучшения добавили в браузер относительно недавно, поэтому многие о них наверняка не знают. С ними вы радикально улучшите работу браузера.

А если вы пропустили, Opera обновила свой классический браузер, внедрив туда чат-бот ChatGPT и "умные" вкладки. Его создатели говорят, что именно так должен выглядеть браузер настоящего.

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