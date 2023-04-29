Козырь "красных" – соотношение объема памяти и цены,

В AMD напомнили о преимуществах своих видеокарт перед конкурентами в лице Nvidia. Козырь "красных" – соотношение объема памяти и цены, сообщает портал WCCFtech со ссылкой на твит старшего директора AMD по маркетингу игрового подразделения.

Представитель AMD опубликовал в твиттере изображение со сравнением стоимости видеокарт с различным объемом памяти. Согласно ему, компания предлагает потребителям возможность приобрести видеокарты с 16 ГБ памяти по цене от 499 долларов, в то время как графические адаптеры с аналогичным объемом памяти от Nvidia предлагаются по цене в $1,2 тыс.

Если говорить о конкретных моделях, среднебюджетная видеокарта Radeon RX6800 с 16 ГБ памяти стоит $499. Nvidia же за $550 предлагает RTX 3070 только с 8 ГБ видеопамяти, а самый доступный графический ускоритель с 16 ГБ – это RTX 4080 стоимостью 1199 долларов.

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В издании Wccftech при этом отметили, что видеокарты AMD все же не самые дешевые с 16 ГБ памяти на рынке. По состоянию на апрель 2023 года цена видеоускорителя Intel Arc A770 c 16 ГБ VRAM в США составляет около $350. Однако стоит все же учитывать, что производительность этой видеокарты значительно ниже по сравнению с RX 6800.

Если не иметь предубеждений, то "красные" 3D-ускорители выглядят предпочтительнее. И тут уже в силах Nvidia изменить ситуацию, если начать снижать цены так, как это делала AMD, отмечают журналисты.

Ранее УНИАН делился рейтингом самых мощных видеокарт и процессоров. Согласно ему, самой мощной GPU является GeForce RTX 4090 от NVIDIA, которая обладает 24 ГБ памяти. А вот на втором месте неожиданно расположилась Radeon RX 7900 XTX. В "процессорном" рейтинге весь топ-5 оккупирован CPU AMD.

Если вы хотите собрать недорогой игровой ПК, результаты последнего опроса Steam показывают, что самой популярной видеокартой среди геймеров является RTX 3060. Ей удалось свергнуть, казалось бы "вечного" лидера в лице GTX 1060.

Что касается процессоров, то в 2023 году доминируют шестиядерные модели от Intel с частотой 2,7-2,99 ГГц. Говоря об оперативной памяти, "золотой серединой" считается 16 ГБ ОЗУ. Подключается такая система как правило к монитору с разрешением 1920x1080 пикселей.

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