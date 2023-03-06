iPhone SE 4 будет основан на базовой модели iPhone 14 и выйдет не раньше весны 2024 года.

Продолжению серии iPhone SE все же быть. Ранее поговаривали об отмене проекта из-за слабых продаж недорогих моделей от Apple, но теперь все больше источников утверждают, что компания перезапустила разработку условного iPhone SE 4.

Пожалуй, самое интересное то, что в новый iPhone SE установят OLED-панель вместо LCD. Портал Macrumors узнал, что он не будет иметь высококлассную панель от Samsung и Apple согласилась на более дешевые альтернативы от китайского производителя BOE.

Ожидается, что в iPhone SE 4 будут использоваться запасы OLED, изначально заложенные для iPhone 13 или iPhone 14 "Для Apple имеет смысл оптимизировать производство за счет использования запасов компонентов, учитывая, что iPhone SE продукт начального уровня", – пишет источник.

Видео дня

По информации аналитика Минг-Чи Куо, iPhone SE четвертого поколения будет основан на базовой модели iPhone 14, с 6,1-дюймовым OLED-дисплеем и тонкими рамками. Также новинка может стать первым в истории айфоном, который обзаведется фирменным 5G-модемом Apple.

Точная дата выхода нового iPhone не сообщается. Но учитывая, что Apple обычно обновляет бюджетные модели iPhone SE раз в два года, скорее всего, компания представит новинку весной 2024 года.

Прошлогодние iPhone SE оказались никому не нужны

Актуальная модель iPhone SE была выпушена в марте 2022 года за $430. Она получила 4,7-дюймовый дисплей Retina HD, защиту от воды по стандарту IP67, наличие кнопки Home, 12-Мп камеру и улучшенную батарею.

Однако спрос на бюджетный смартфон оказался крайне низким. Одной из главных причин называют устаревший дизайн, маленький экран и слабый аккумулятор. Упоминалось, что Apple даже пришлось сократить производство из-за неходового спроса.

Отметим, что первое поколение iPhone SE вышло в 2016 году. Сегодня это самые доступные смартфоны Apple, выпускаемые до сегодня в "старом" дизайне, но с современным процессором.

Вас также могут заинтересовать новости: