Возможно, вскоре "яблочные" пользователи смогут устанавливать приложения из любых источников, а не только из магазина App Store.

Apple должна с 5 марта 2024 года соблюдать Европейский закон о цифровых рынках, что теоретически означает, что она будет вынуждена разрешить устанавливать приложения на iPhone не только из App Store.

Однако, как утверждает портал 9to5Mac, кардинальных изменений ждать не стоит, так как некоторые аспекты закона все еще предоставляют Apple определенную свободу действий.

Согласно задумке европейских законодателей, закон обяжет купертиновцев:

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разрешить разработчикам использовать сторонние платежные системы;

разрешить пользователям устанавливать ПО не из App Store;

обеспечить взаимодействие iMessage с другими мессенджерами.

По мнению 9to5Mac, первый пункт закона, скорее всего, будет полностью реализован к 5 марта, однако внедрение двух остальных пунктов может затянуться "на несколько лет".

Все дело в том, что формулировка закона об установке сторонних приложений имеет оговорку, связанную с безопасностью устройств, за которую, вероятно, Apple будет цепляться до последнего.

Apple, апеллируя к этому тезису, постарается доказать в суде, что App Store является единственным источником приложений, который может обеспечить наивысший уровень безопасности для устройств и пользователей. Если Apple выиграет этот суд, то она сохранит за собой право не добавлять в iOS альтернативные инструменты загрузки приложений,

Что касается 3-го пункта то закон лишь подразумевает, что Apple будет обязана предоставить другим разработчикам технические спецификации iMessage. При этом такой обмен информацией не должен не подрывать высокий уровень безопасности и защиты данных. 9to5Mac предполагает, что Apple может намеренно создать такой технический документ, который будет максимально бесполезен для других компаний и не будет иметь практического влияния.

Также упоминается, что если Apple и разрешит использование сторонних магазинов приложений, то эта возможность будет не у всех, а только в жителей-стран Евросоюза.

ЕС заставил Apple отказаться от Lightning-зарядки, но и здесь нашли лазейку

Ранее Apple подтвердила, что все будущие айфоны перейдут с фирменного Lightning на USB-C. В ближайшие годы компания также постепенно переведет на единый разъем наушники AirPods и аксессуары для Mac.

При этом сообщается, что переход на USB-C в iPhone 15 будет временным решением для соблюдения закона ЕС. Все потому, что его требования не распространяются на устройства без возможности проводного подключения, тогда как в будущих поколениях Apple начнет постепенно отказываться от физических портов в пользу беспроводной зарядки.

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