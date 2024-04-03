В компании поставили за цель радикально улучшить понимание и реагирование голосовых помощников на команды.

Группа исследователей Apple представила систему искусственного интеллекта под названием ReALM (Reference Resolution as Language Modeling), способную потягаться и даже превзойти GPT-4 и другие нейросетевые аналоги, пишет MacRumors.

В компании поставили за цель радикально улучшить понимание нейросетью команд на "человеческом" языке и реагирование на них. ReALM расшифровывает неоднозначные команды, привязанные к контексту, и в результате обеспечивает максимально интуитивное и естественное взаимодействие между устройством и пользователем.

Главной проблемой для нейросетей и голосовых помощников всегда являлось плохое понимание отсылок, местоимений, намеков и других элементов речи в ходе разговора. Именно эту задачу и пытается решить ReALM. ИИ умеет даже связывать произнесенные человеком слова с объектами на экране смартфона и соответственно реагировать.

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Новая ИИ-система от Apple может позволить эффективнее взаимодействовать с цифровыми помощниками, опираясь на то, что в настоящий момент отображается на экране, без необходимости получения точных и подробных инструкций. Это может сделать цифровых ассистентов эффективнее в различных ситуациях, к примеру, для водителей, управляющих смартфоном голосом, а также юзерам с ограниченными возможностями.

Apple уже опубликовала несколько исследовательских работ в области искусственного интеллекта. А в прошлом месяце компания представила новый метод обучения больших языковых моделей, который позволяет легко интегрировать текстовую и визуальную информацию. Ожидается, что Apple представит ряд функций искусственного интеллекта на WWDC 2024 в июне.

iOS 18 называют самым крупным обновлением в истории Apple. Говорят, в этом обновлении разрешат перемещать иконки на рабочих столах Айфона в любом порядке, без закрепления ряда. А Siri поумнеет благодаря ИИ.

При этом есть информация, что в iOS 18 не будет фирменного чат-бота в духе ChatGPT на базе генеративного ИИ. Вместо этого компания договаривается с Google об интеграции Gemini в свои продукты.

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