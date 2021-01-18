Еще одна золотая медаль у Украины в активе Паргиза Насибова.

Украинские борцы успешно выступили на международном турнире серии Гран-при в Загребе.

Впервые за полтора года на соревнованиях выступал олимпийский призер, чемпион мира и по совместительству депутат Жан Беленюк.

29-летний украинец добыл золотую медаль в весовой категории до 87 кг. Беленюк победил в пяти схватках, причем в четырех - досрочно. В финале украинец со счетом 9:1 победил борца из Швеции Александра Степанетича.

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Золотую медаль также завоевал Парвиз Насибов, который стал победителем в весовой категории до 72 кг. В финальной схватке он одолел турка Ахмета Йилмаза со счетом 3:2.

Кроме того, Ярослав Фильчаков выиграл бронзу в весе до 82 кг, а Николай Кучмий стал серебряным призером в весе до 120 кг.

Жан Беленюк: чем он известен

Беленюк является серебряным призером Олимпиады-2016, а также двукратным чемпионом мира (2015, 2019), трехкратным чемпионом Европы и победителем Европейских игр-2019.

С августа 2019 года Беленюк является народным депутатом Украины от партии "Слуга народа". В Раде он занимает должность первого заместителя председателя Комитета по вопросам молодежи и спорта.

Беленюк допускает, что может завершить карьеру в спорте после Олимпиады-2020, которая была перенесена на 2021 год.

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Автор: Антон Дударь