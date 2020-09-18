Даяна Ястремская зачехлила ракетку на стадии 1/8 финала.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская потерпела поражение в третьем круге престижного турнира в Риме.

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Соперницей украинки была вторая ракетка мира Симона Халеп из Румынии.

Матч длился 1 час 27 минут и завершился в пользу Халеп по итогам двух сетов - 7:5, 6:4. Теннисистки встречались на корте впервые.

Стоит отметить, что Ястремской за всю карьеру удавалось лишь однажды выйти в четвертьфинал турнира WTA Premier 5 - это произошло в прошлом году на первенстве в Ухане.

Видеообзор матча опубликовал YouTube-канал Tennis TOP Ukraine.

Даяна Ястремская: последние новости

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Автор: Данил Слесь