Даяна Ястремская / фото REUTERS
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская потерпела поражение в третьем круге престижного турнира в Риме.
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Соперницей украинки была вторая ракетка мира Симона Халеп из Румынии.
Матч длился 1 час 27 минут и завершился в пользу Халеп по итогам двух сетов - 7:5, 6:4. Теннисистки встречались на корте впервые.
Стоит отметить, что Ястремской за всю карьеру удавалось лишь однажды выйти в четвертьфинал турнира WTA Premier 5 - это произошло в прошлом году на первенстве в Ухане.
Видеообзор матча опубликовал YouTube-канал Tennis TOP Ukraine.
Даяна Ястремская: последние новости
- Во втором круге турнира Ястремская обыграла американку Аманду Анисимову.
- Ранее в этом месяце Ястремская прекратила сотрудничество со своим тренером.
- На US Open вторая ракетка Украины неожиданно проиграла во втором круге.
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