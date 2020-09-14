Даяна Ястремская вышла во второй раунд турнира.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская одержала победу на старте турнира категории Premier 5 в Риме.

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Соперницей украинки была итальянская теннисистка Камила Джорджи, которая занимает 69-е место в мировом рейтинге.

Поединок продолжался 2 часа 33 минуты и состоял из трех сетов - 7:5, 6:7, 6:4. Украинка взяла реванш после того, как в августе уступила Джорджи на турнире в Палермо.

Во втором раунде турнира Ястремская сыграет с американкой Амандой Анисимовой.

Видеообзор матча Ястремская - Джорджи опубликовал YouTube-канал Tennis Ukraine.

Даяна Ястремская: последние новости

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Автор: Данил Слесь