Даяна Ястремская / фото REUTERS
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская одержала победу на старте турнира категории Premier 5 в Риме.
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Соперницей украинки была итальянская теннисистка Камила Джорджи, которая занимает 69-е место в мировом рейтинге.
Поединок продолжался 2 часа 33 минуты и состоял из трех сетов - 7:5, 6:7, 6:4. Украинка взяла реванш после того, как в августе уступила Джорджи на турнире в Палермо.
Во втором раунде турнира Ястремская сыграет с американкой Амандой Анисимовой.
Видеообзор матча Ястремская - Джорджи опубликовал YouTube-канал Tennis Ukraine.
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