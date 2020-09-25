Украинка вновь стала бронзовым призером Сочи-2014.

Спортивный арбитражный суд CAS принял решение оправдать российских биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову по делу о нарушении антидопинговых правил во время выступлений на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Читайте такжеЛидер сборной Украины по биатлону Пидручный заразился коронавирусом

Вердикт опубликован на официальном сайте суда.

Вилухина в 2017-м году была лишена серебряной медали Игр-2014 в спринтерской гонке, а награда автоматически перешла украинке Вите Семеренко, которая тогда показала третий результат.

Теперь Семеренко вновь стала бронзовым призером Олимпиады-2014, а серебряную медаль вернут россиянке. Кроме того, итальянка Карин Оберхофер, которая в спринте стала четвертой и после дисквалификации Вилухиной поднялась на третье место, потеряла статус призера Сочи.

Решение CAS также вернуло Россию на второе место в медальном зачете Олимпиады-2014.

Олимпийская сборная Украины в Сочи завоевала всего две награды и заняла 20-е место в медальном зачете. Золото в женской эстафете добыли Вита и Валя Семеренко, Юлия Джима и Елена Пидгрушная.

Вас могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Данил Слесь