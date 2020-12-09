Виктор Набок пробежал на руках в 60 метров за 41 секунду.

В Киеве зафиксировали рекорд "Минимальное время преодоления на руках дистанции 60 метров". Его установил спортсмен из Днепра Виктор Набок.

Ранее Виктор Набок уже трижды попадал в Национальный Реестр Рекордов Украины и Книгу Рекордов Гиннеса, пишет "Відкритий".

Новый рекорд на дистанции установлен с первой попытки. Виктор пробежал на руках в 60 метров за 41 секунду. Предыдущий рекорд в этой номинации поставили еще 7 лет назад: Юрий Гора из Донецкой области прошел на руках 60 метров в 54,57 сек. Время скоростного забега на руках фиксировали в соответствии с правилами академической гимнастики — с линии старта до четкого пересечения линии финиша.

Передвигаться таким образом довольно сложно, однако атлет даже отказался использовать перчатки для защиты рук. Журналистам Виктор рассказал, что надобности надевать их не было, так как пол, по которому он шел на руках — ровный и гладкий.

"Я использую перчатки только если вижу, что могу навредить рукам. В данном случае такой потребности не было. Поэтому перчатки особо не нужны. Я разве что использовал магнезию, чтобы не скользили руки. Если работаю на парковке или стадионе — перчатки использую", — поделился рекордсмен.

Набок рассказал, что на подготовку к рекорду по ходьбе на руках у него ушло два-три месяца. Поддерживать себя в форме спортсмену удается еще и благодаря работе. Виктор – персональный тренер по спортивной гимнастике.

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Автор: Олег Давыгора