Камару Усман защитил свой чемпионский титул.

В главном поединке турнира UFC 261 Камару Усман (19-1) защитил чемпионский титул в полусреднем весе в реванше против Хорхе Масвидаля (35-15).

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Американец нигерийского происхождения нокаутировал соперника эффектным ударом с правой во втором раунде. Усман бросился добивать Масвидаля, и рефери остановил бой.

Усман одержал 14-ю победу подряд в UFC и установил рекорд - он превзошел достижение экс-чемпиона Жоржа Сен-Пьера, у которого была серия из 13 побед подряд.

Отметим, что в 2020 году Усман выиграл у Масвидаля решением судей, а теперь смог нокаутировать его.

KAMARU USMAN WITH THE MASSIVE RIGHT HAND

WOW. #UFC261pic.twitter.com/xBF5j8CkQn — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) April 25, 2021

Don't joke with any Nigerian 🇳🇬🇳🇬🇳🇬🇳🇬🇳🇬at what they are good at. Because the end result is always mind blowing 🔥🔥🔥Congratulations Usman #Usmanpic.twitter.com/TkP88eli8T — Olumuyiwa O (@Olumeal) April 25, 2021

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Автор: Антон Дударь