Камару Усман - Хорхе Масвидаль / фото REUTERS

В главном поединке турнира UFC 261 Камару Усман (19-1) защитил чемпионский титул в полусреднем весе в реванше против Хорхе Масвидаля (35-15).

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Американец нигерийского происхождения нокаутировал соперника эффектным ударом с правой во втором раунде. Усман бросился добивать Масвидаля, и рефери остановил бой.

Усман одержал 14-ю победу подряд в UFC и установил рекорд - он превзошел достижение экс-чемпиона Жоржа Сен-Пьера, у которого была серия из 13 побед подряд.

Отметим, что в 2020 году Усман выиграл у Масвидаля решением судей, а теперь смог нокаутировать его.

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Автор: Антон Дударь