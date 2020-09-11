На турнире "Большого шлема" состоялись матчи 1/2 финала.

Японская теннисистка Наоми Осака и представительница Беларуси Виктория Азаренко стали финалистками US Open-2020 в одиночном разряде.

Видеообзор матчей опубликовал официальный канал US Open на YouTube.

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Осака в полуфинале в трех сетах обыграла американку Дженнифер Брэди - 7:6, 3:6, 6:3.

Японка в третий раз в карьере вышла в финал на турнирах "Большого шлема" и может одержать третью победу.

Благодаря выходу в финал US Open Осака вернется в топ-5 мирового рейтинга - она станет третьей или четвертой ракеткой мира.

Азаренко в полуфинале US Open прошла титулованную американку Серену Уильямс - 1:6, 6:3, 6:3. Интересно, что Азаренко смогла победить Уильямс впервые за одиннадцать встреч теннисисток на турнирах "Большого шлема".

Азаренко в пятый раз и впервые с 2013 года сыграет в финале на турнирах "Большого шлема" и войдет в топ-15 мирового рейтинга.

US Open-2020: главное

Из-за пандемии коронавируса на Открытый чемпионат США не приехал ряд топ-теннисистов и теннисисток. В частности, у мужчин по этой причине турнир пропускает Рафаэль Надаль, а у женщин - Эшли Барти, Симона Халеп, Элина Свитолина и другие.

Первая ракетка мира Новак Джокович был дисквалифицирован с US Open. После этого впервые за шесть лет у мужского турнира "Большого шлема" будет чемпион, который ранее не побеждал на "мэйджорах".

Все украинские теннисистки уже завершили борьбу в Нью-Йорке. Последней турнир покинула Марта Костюк.

Финал женского турнира в одиночном разряде состоится 12 сентября.

В полуфиналах мужского турнира испанец Пабло Карреньо-Буста сыграет с немцем Александром Зверевым, а россиянин Даниил Медведев встретится с австрийцем Домиником Тимом.

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Автор: Антон Дударь