Зарубежные наставники будут готовить украинских спортсменов к Олимпиаде в Пекине.

Рокировка произошла в тренерском штабе сборной Украины по биатлону. С женщинами будет снова работать словенский специалист Урош Велепец.

Об этом сообщает biathlon.com.ua.

Велепец уже занимал эту должность с 2015 по 2018 год. Но он был уволен после Зимней Олимпиады 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея) за плохие результаты. После этого он вернулся на родину и стал тренером мужской сборной Словении по биатлону. И теперь он осмелился войти снова в ту самую реку.

В сезоне 2020/2021 словак Юрай Санитра объединил оба лагеря и был тренером как женщин, так и мужчин. Теперь он передаст обязанности наставника женщин Велепцу, а сам останется тренировать мужчин.

Санитра и Велепец призваны подготовить украинских спортсменов к зимним Олимпийским играм 2022 года, которые запланированы в Пекине.

Заметим, что Велепец является персональным тренером нашей лучшей биатлонистки Юлии Джимы.

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Автор: Будрин Артем