Рокировка произошла в тренерском штабе сборной Украины по биатлону. С женщинами будет снова работать словенский специалист Урош Велепец.
Об этом сообщает biathlon.com.ua.
Велепец уже занимал эту должность с 2015 по 2018 год. Но он был уволен после Зимней Олимпиады 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея) за плохие результаты. После этого он вернулся на родину и стал тренером мужской сборной Словении по биатлону. И теперь он осмелился войти снова в ту самую реку.
В сезоне 2020/2021 словак Юрай Санитра объединил оба лагеря и был тренером как женщин, так и мужчин. Теперь он передаст обязанности наставника женщин Велепцу, а сам останется тренировать мужчин.
Санитра и Велепец призваны подготовить украинских спортсменов к зимним Олимпийским играм 2022 года, которые запланированы в Пекине.
Заметим, что Велепец является персональным тренером нашей лучшей биатлонистки Юлии Джимы.
Читайте также"Наглость и хамство": украинская биатлонистка пожаловалась на поведение соперницы в борьбе за медаль
Вас также могут заинтересовать новости:
- Биатлонистка сборной Украины после завершения карьеры планирует жить в России
- "Тварь ты, бл*ть": украинская биатлонистка показала сообщение от болельщика после своей неудачи в гонке (фото)
- Кубок мира по биатлону: итоги сезона, кто выиграл Хрустальные глобусы
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram