На четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене прошла спринтерская гонка у женщин.
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Кубок мира по биатлону в Хохфильцене. Результаты женского спринта
1. Тириль Экоф (Норвегия) - (1+0)19:38,0
2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) - (0+0) + 7,6
3. Марте Олсбю Ройсленд (Норвегия) - (1+0) +24,6...
34. Дарья Блашко (Украина) - (1+0) 1:35,1
40. Юлия Джима (Украина) - (2+0) 1:41,3
57. Валентина Семеренко (Украина) - (1+0) 2:08,3
60 Анастасия Меркушина (Украина) - (0+0) 2:10,4
63. Елена Пидгрушная (Украина) - (1+0) 2:12,7
Кубок мира по биатлону четвертый этап
Четвертый этап КМ 2020-2021 проходит в Хохфильцене с 17 по 20 декабря: где и когда смотреть гонки.
В состав мужской сборной Украины на этот этап вошли Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Руслан Ткаленко. Женскую сборную представляют Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Дарья Блашко, Валентина Семеренко и Анастасия Меркушина.
Лучшим результатом сборной Украины в этом сезоне пока является пятое место в женской эстафете на втором этапе.
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