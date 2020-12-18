Подиум полностью достался норвежским биатлонисткам.

На четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене прошла спринтерская гонка у женщин.

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Кубок мира по биатлону в Хохфильцене. Результаты женского спринта

1. Тириль Экоф (Норвегия) - (1+0)19:38,0

2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) - (0+0) + 7,6

3. Марте Олсбю Ройсленд (Норвегия) - (1+0) +24,6...

34. Дарья Блашко (Украина) - (1+0) 1:35,1

40. Юлия Джима (Украина) - (2+0) 1:41,3

57. Валентина Семеренко (Украина) - (1+0) 2:08,3

60 Анастасия Меркушина (Украина) - (0+0) 2:10,4

63. Елена Пидгрушная (Украина) - (1+0) 2:12,7

Кубок мира по биатлону четвертый этап

Четвертый этап КМ 2020-2021 проходит в Хохфильцене с 17 по 20 декабря: где и когда смотреть гонки.

В состав мужской сборной Украины на этот этап вошли Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Руслан Ткаленко. Женскую сборную представляют Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Дарья Блашко, Валентина Семеренко и Анастасия Меркушина.

Лучшим результатом сборной Украины в этом сезоне пока является пятое место в женской эстафете на втором этапе.

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Автор: Ирина Погорелая