Руслан Ткаленко выступал на втором этапе / фото biathlon.com.ua

13 декабря в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене прошла мужская эстафета.

Сборная Украины по итогам гонки заняла 13-е место.

За украинскую команду выступили Артем Прима, Руслан Ткаленко, Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко.

Прима передал эстафету восьмым с отставанием от лидера в 18 секунд. Но на втором этапе Ткаленко выступил неудачно - на стрельбе стоя он потратил три запасных патрона на одну мишень, Украина в итоге опустилась на 16-е место, а отставание от лидера увеличилось почти до полутора минут. Далее Пидручному удалось немного улучшить позицию команды (12-е место), а Ткаленко финишировал тринадцатым.

Кубок мира в Хохфильцене. Результаты мужской эстафеты

1.  Швеция (0+8)  1:16:31,5

2.  Норвегия (1+11)  +5,7

3.  Германия (0+7)  +44,1

4.  Россия (1+9)  +1:13,5

5.  Чехия (0+6)  +1:35,1...

13.  Украина (0+6)  +2:44,3

Кубок мира по биатлону: третий этап 

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Автор: Антон Дударь