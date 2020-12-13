В Хохфильцене состоялась заключительная гонка третьего этапа Кубка мира.

13 декабря в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене прошла мужская эстафета.

Сборная Украины по итогам гонки заняла 13-е место.

За украинскую команду выступили Артем Прима, Руслан Ткаленко, Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко.

Прима передал эстафету восьмым с отставанием от лидера в 18 секунд. Но на втором этапе Ткаленко выступил неудачно - на стрельбе стоя он потратил три запасных патрона на одну мишень, Украина в итоге опустилась на 16-е место, а отставание от лидера увеличилось почти до полутора минут. Далее Пидручному удалось немного улучшить позицию команды (12-е место), а Ткаленко финишировал тринадцатым.

Кубок мира в Хохфильцене. Результаты мужской эстафеты

1. Швеция (0+8) 1:16:31,5

2. Норвегия (1+11) +5,7

3. Германия (0+7) +44,1

4. Россия (1+9) +1:13,5

5. Чехия (0+6) +1:35,1...

13. Украина (0+6) +2:44,3

Кубок мира по биатлону: третий этап

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Автор: Антон Дударь