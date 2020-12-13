13 декабря в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене прошла мужская эстафета.
Сборная Украины по итогам гонки заняла 13-е место.
За украинскую команду выступили Артем Прима, Руслан Ткаленко, Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко.
Прима передал эстафету восьмым с отставанием от лидера в 18 секунд. Но на втором этапе Ткаленко выступил неудачно - на стрельбе стоя он потратил три запасных патрона на одну мишень, Украина в итоге опустилась на 16-е место, а отставание от лидера увеличилось почти до полутора минут. Далее Пидручному удалось немного улучшить позицию команды (12-е место), а Ткаленко финишировал тринадцатым.
Кубок мира в Хохфильцене. Результаты мужской эстафеты
1. Швеция (0+8) 1:16:31,5
2. Норвегия (1+11) +5,7
3. Германия (0+7) +44,1
4. Россия (1+9) +1:13,5
5. Чехия (0+6) +1:35,1...
13. Украина (0+6) +2:44,3
Кубок мира по биатлону: третий этап
- С 11 по 13 декабря в австрийском Хохфильцене прошли гонки третьего этапа Кубка мира по биатлону 2020-2021.
- Победителем женской спринтерской гонки в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене стала белоруска Динара Алимбекова.
- Только один украинец финишировал в топ-30 спринта на Кубке мира по биатлону в Хохфильцене.
Украинские биатлонистки финишировали в первой десятке эстафеты на Кубке мира по биатлону в Хохфильцене.
В мужской гонке преследования украинцы не попали в топ-40, а в женском парсьюте украинки оказались за пределами топ-15.
- Лучшим результатом сборной Украины в этом сезоне пока является пятое место в женской эстафете на втором этапе.
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