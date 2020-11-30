Сборная Украины оформила выход на Евробаскет и в феврале будет играть уже без груза ответственности за результат.

30 ноября в Любляне состоялся 4-й матч сборной Украины в группе отбора на Евробаскет-2022.

Украина провела игру с Австрией, которая завершилась со счетом 70:67. Данный результат позволил команде квалифицироваться в основную часть турнира.

Сборная Украины оформила выход на Евробаскет и в феврале будет играть уже без груза ответственности за результат. А в февральских матчах нужно постараться взять реванш у Венгрии и Словении.

Первая игра с австрийцами состоялась 20 февраля 2020 года и закончилась победой сборной Украины – 88:73.

Квалификация чемпионата Европы. Группа F. 4-й тур

Украина – Австрия – 70:67 (16:14, 13:16, 21:15, 20:22)

Украина: Александр Мишула (20), Иссуф Санон (2), Анатолий Шундель (3), Денис Лукашов (14), Александр Липовый (8), Виталий Зотов (3), Владимир Герун (8), Вячеслав Бобров, Сергей Павлов (6), Александр Беликов, Вячеслав Петров (4), Вячеслав Кравцов (2).

Австрия: Бенедикт Гуттл (16), Рашид Махалбашич (11), Брюс Дувье, Эрол Антонио Эрсек (4), Марвин Огунсип (7), Божич Вуйошевич (15), Даниэль Фридрих (3), Себастьян Каферл, Давер Ламешич (4), Энис Мурати (3), Джозо Радос, Томас Шрейнер (4)

Турнирная таблица:

1. Словения – 4 игры/7 очков

2. Украина – 4/6

3. Венгрия – 2/4

4. Австрия – 4/4

Сборная Украины в квалификации Евробаскета-2022: главное

28 ноября сборная Украины уступила Словении в отборе на Евробаскет-2022.

Сборная Украины после трех туров занимала третье место в группе F, набрав 3 очка. В квартете со сборной Украины также выступают Венгрия и Австрия.

Из-за коронавируса Евробаскет был перенесен с 2021-го на 2022-й год.

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Автор: Олег Давыгора