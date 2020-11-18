Святослав Михайлюк останется в "Дейтройте" еще на сезон.

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Детройт Пистонз" продлил контракт с украинским защитником Святославом Михайлюком.

Об этом в Twitter сообщил журналист Yahoo Sports Кейт Смит.

"Детройт" активировал соответствующую опцию в контракте игрока на сезон-2020/2021.

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До 21 ноября контракт украинца будет негарантированным. Если до этой даты Михайлюк не будет отчислен из команды, его контракт станет гарантированным, и он точно получит 1,6 миллиона долларов за сезон.

По информации журналиста, "Детройт" не планирует отчислять игрока.

В дебютном сезоне в составе "Пистонз" Михайлюк принимал участие в 56 матчах. В среднем украинец проводил на паркете 22 минуты, набирал 9 очков, делал 1,9 передачи и 1,9 подбора.

Добавим, что новый сезон в НБА стартует 22 декабря.

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Автор: Антон Дударь