Легендарный рестлер получит 110 миллионов долларов за украденное секс-видео

Халк Хоган получит огромную компенсацию за скандал, из-за которого он потерял работу.

Знаменитый рестлер WWE Халк Хоган договорился с радиостанцией Cox Radio о досудебном урегулировании по скандалу с секс-видео, который произошел в 2012-м году.

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Об этом сообщает MSN.

Хоган дал согласие на получение компенсации в размере 110 миллионов долларов, что позволит не проводить суд присяжных, который был назначен на январь следующего года.

В 2012-м году на сайте Gawker появилось секс-видео с участием Хогана и Хизер Клем, супруги его бывшего друга. На записи были слышны расистские комментарии рестлера, из-за чего он был уволен из WWE в 2015-м.

Хоган сумел добиться выплаты от владельцев сайта Gawker 31 миллиона долларов, что привело к их банкротству. Именно диджеи Cox Radio обвинялись в том, что способствовали утечке ролика с интимным содержанием в сеть. Видео было записано еще в 2007-м году, однако скандал произошел спустя пять лет.

66-летний Халк Хоган считается самым узнаваемым рестлером в истории, а также актером, телеведущим и музыкантом. В 2018-м он вернулся в WWE, но перед этим сделал ряд извинений по поводу скандального видео.

УНИАН ранее сообщал о том, что мексиканский рестлер умер после неудачного прыжка с ринга.