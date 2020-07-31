Гонщик Формулы-1 заразился коронавирусом

В Формуле-1 выявлен первый случай заражения среди пилотов.

Мексиканский гонщик команды "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес заболел коронавирусом.

Об этом сообщил официальный сайт Формулы-1.

Перес сдал положительный тест на коронавирус, после чего в четверг пропустил пресс-конференцию и самоизолировался. Второй анализ подтвердил заболевание.

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В "Рейсинг Пойнт" сообщили, что Перес чувствует себя хорошо. Однако в предстоящем Гран-при Великобритании принимать участия он не будет.

Ожидается, что "Рейсинг Пойнт" выставит на гонку две машины, но кто заменит Переса - пока неизвестно.

В текущем сезоне после трех этапов Перес занимает шестое место в личном зачете Формулы-1.

Как сообщал УНИАН, победителем третьего этапа Формулы-1 стал пилот "Мерседеса".

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