Гонщик Формулы-1 заразился коронавирусом
Мексиканский гонщик команды "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес заболел коронавирусом.
Об этом сообщил официальный сайт Формулы-1.
Перес сдал положительный тест на коронавирус, после чего в четверг пропустил пресс-конференцию и самоизолировался. Второй анализ подтвердил заболевание.
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В "Рейсинг Пойнт" сообщили, что Перес чувствует себя хорошо. Однако в предстоящем Гран-при Великобритании принимать участия он не будет.
Ожидается, что "Рейсинг Пойнт" выставит на гонку две машины, но кто заменит Переса - пока неизвестно.
В текущем сезоне после трех этапов Перес занимает шестое место в личном зачете Формулы-1.
Как сообщал УНИАН, победителем третьего этапа Формулы-1 стал пилот "Мерседеса".
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