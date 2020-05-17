"Ситуация очень тяжелая": украинский баскетболист впал в кому из-за травмы головы

Сергей Мясоедов упал с велосипеда, после чего впал в кому в больнице.

Украинский баскетболист и данкер Сергей Мясоедов получил травму головы, в результате которой впал в кому.

Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.

25-летний баскетболист 16 мая упал с велосипеда. Мясоедов сразу же обратился в больницу в Запорожье с жалобой на боль в ключице. Находясь в больнице, он потерял сознание и впал в кому.

Врачи диагностировали у баскетболиста внутричерепную гематому головы. Мясоедов был прооперирован и находится в тяжелом состоянии.

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"Ситуация очень тяжелая. 17 мая в 12:00 была сделана компьютерная томограмма, к счастью, ее анализ показал, что гематома не увеличилась, но состояние очень тяжелое... Все зависит от ближайших дней. Что касается условий, то все на высоком уровне, мы подключили руководство города, которое помогает в этом. Большие надежды на молодой организм Сергея, которому нужно выдержать нагрузки", - сказал президент Запорожской федерации баскетбола Валерий Элькинсон.

В Высшей баскетбольной лиге Украины Мясоедов выступал за "Запорожье-2", "Инваспорт" из Днепра и запорожский "Металлург". В качестве данкера Мясоедов принимал участие в Матче звезд Суперлиги.

ФБУ обратилась ко всем неравнодушным с просьбой помочь баскетболисту, разместив на официальном сайте реквизиты для помощи.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что баскетболист сборной Украины вылечился от коронавируса.