Появились новые подробности расследования по делу бывшего президента Международного союза биатлонистов Андерса Бессеберга.
Напомним, что экс-глава Международного союза биатлонистов Бессеберг за скрытие положительных допиг-проб российских спортсменов получал услуги проституток и поездки на охоту.
В Норвегии 74-летнему чиновнику предъявили обвинение во взяточничестве, которое согласно законодательству наказывается до 10 лет лишения свободы.
Об этом сообщает TV2.
Государственный прокурор Норвегии Трюдо Стангхелле прокомментировал расследование:
"Наказание за коррупцию - это до 10 лет лишения свободы. Мы сотрудничаем с прокуратурой Австрии по делу Бессеберга. Мы провели несколько допросов, изучаем документы. Могу сказать, что мы уделяем этому расследованию особое внимание - выдвинуты серьезные обвинения".
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