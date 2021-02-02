Экс-президент IBU закрывал глаза на нарушение антидопинговых правил Россией.

Появились новые подробности расследования по делу бывшего президента Международного союза биатлонистов Андерса Бессеберга.

Напомним, что экс-глава Международного союза биатлонистов Бессеберг за скрытие положительных допиг-проб российских спортсменов получал услуги проституток и поездки на охоту.

В Норвегии 74-летнему чиновнику предъявили обвинение во взяточничестве, которое согласно законодательству наказывается до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает TV2.

Государственный прокурор Норвегии Трюдо Стангхелле прокомментировал расследование:

"Наказание за коррупцию - это до 10 лет лишения свободы. Мы сотрудничаем с прокуратурой Австрии по делу Бессеберга. Мы провели несколько допросов, изучаем документы. Могу сказать, что мы уделяем этому расследованию особое внимание - выдвинуты серьезные обвинения".

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Автор: Будрин Артем