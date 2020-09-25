Украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу в финале квалификации Открытого чемпионата Франции и впервые выступит в основной сетке турнира.
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На старте отбора украинка одолела болгарку Изабеллу Шиникову (6:1, 3:6, 6:0), после чего в двух сетах прошла румынку Лауру Пар - 6:2, 6:2.
В финальном поединке Костюк, получившая второй номер посева, встречалась с 22-й ракеткой отбора Куруми Нарой из Японии.
18-летняя украинка разгромила японку в первом сете, после чего неудачно провела второй, а в решающей партии оформила итоговую победу - 6:0, 1:6, 6:2.
Марта Костюк впервые в карьере выступит на французском турнире "Большого шлема" в основе.
Также Украину на первенстве представят Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катерина Козлова и Катарина Завацкая.
Девушки уже получили соперниц по первому кругу:
Элина Свитолина (№5 в рейтинге WTA) - Варвара Грачева (Россия, №89)
Даяна Ястремская (№28) - Дарья Гаврилова (Австралия, №785)
Катерина Козлова (№99) - Паула Бадоса (Испания, №87)
Катарина Завацкая (№112) - Кики Бертенс (Нидерланды, №8)
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