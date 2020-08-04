Надаль отказался защищать титул на US Open из-за пандемии коронавируса

Испанский теннисист считает, что пандемию не удалось взять под контроль.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль принял решение отказаться от участия на турнире "Большого шлема" US Open из-за ситуации с коронавирусом.

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Теннисист опубликовал заявление по этому поводу в Twitter.

"После долгих размышлений я решил не играть на US Open. Ситуация с пандемией коронавируса остается сложной во всем мире. Случаи заражения СOVID-19 и массовые вспышки не удается взять под контроль.

Календарь нынешнего сезона после четырех месяцев перерыва был составлен просто кошмарно", - написал Надаль.

US Open в этом году стартует 31 августа. Турнир пройдет без зрителей.

Рафаэль Надаль в прошлом году стал чемпионом Открытого чемпионата США. В финале он победил россиянина Даниила Медведева.

УНИАН ранее сообщал о том, что первая ракетка мира среди женщин пропустит US Open из-за боязни коронавируса.

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