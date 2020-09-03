Теннисист Роджер Федерер попал в первую тройку списка.

Пять представителей мира спорта вошли в первую десятку рейтинга знаменитостей с наибольшим доходом за последний год.

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Рейтинг представило американское издание Forbes.

На третьей строчке оказался швейцарский теннисист Роджер Федерер - 106,3 миллиона долларов. Первую пятерку замкнули звезды футбола Криштиану Роналду из "Ювентуса" и капитан "Барселоны" Лионель Месси - 105 и 104 миллиона долларов соответственно.

В топ-10 также вошли бразильский футболист Неймар (95,5 млн) и баскетболист НБА Леброн Джеймс (88,2 млн).

Первые два места достались американской модели Кайли Дженнер (590 млн) и музыканту Канье Уэсту (170 млн).

Топ-10 знаменитостей по доходам за последний год:

1. Кайли Дженнер - 590 млн долларов

2. Канье Уэст - 170 млн долларов

3. Роджер Федерер - 106,3 млн долларов

4. Криштиану Роналду - 105 млн долларов

5. Лионель Месси - 104 млн долларов

6. Тайлер Перри - 97 млн долларов

7. Неймар - 95,5 млн долларов

8. Говард Стерн - 90 млн долларов

9. Леброн Джеймс - 88,2 млн долларов

10. Дуэйн Джонсон - 87,5 млн долларов

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Автор: Данил Слесь