Пять представителей мира спорта вошли в первую десятку рейтинга знаменитостей с наибольшим доходом за последний год.
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Рейтинг представило американское издание Forbes.
На третьей строчке оказался швейцарский теннисист Роджер Федерер - 106,3 миллиона долларов. Первую пятерку замкнули звезды футбола Криштиану Роналду из "Ювентуса" и капитан "Барселоны" Лионель Месси - 105 и 104 миллиона долларов соответственно.
В топ-10 также вошли бразильский футболист Неймар (95,5 млн) и баскетболист НБА Леброн Джеймс (88,2 млн).
Первые два места достались американской модели Кайли Дженнер (590 млн) и музыканту Канье Уэсту (170 млн).
Топ-10 знаменитостей по доходам за последний год:
1. Кайли Дженнер - 590 млн долларов
2. Канье Уэст - 170 млн долларов
3. Роджер Федерер - 106,3 млн долларов
4. Криштиану Роналду - 105 млн долларов
5. Лионель Месси - 104 млн долларов
6. Тайлер Перри - 97 млн долларов
7. Неймар - 95,5 млн долларов
8. Говард Стерн - 90 млн долларов
9. Леброн Джеймс - 88,2 млн долларов
10. Дуэйн Джонсон - 87,5 млн долларов
- В этом году лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина стала одной из самых высокооплачиваемых спортсменок мира.
- Криштиану Роналду в июне стал первым игроком-миллиардером в истории футбола.
- Роджер Федерер впервые добился рекордной отметки по доходам в 38 лет.
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