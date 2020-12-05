Станислав Поплавский был наказан за договорные матчи.

Украинский теннисист Станислав Поплавский получил пожизненную дисквалификацию и штраф в размере 10 тысяч долларов за участие в договорных матчах.

Вина нашего соотечественника была доказана в ходе расследования Tennis Integrity Unit, пишет btu.org.ua.

Дисквалификация Станислава Поплавского: детали скандала

В период с 2015-го по 2019 год он неоднократно принимал участие в договорных играх и передавал результаты матчей третьей стороне для ставок.

Поплавский принял все обвинения. С 1 декабря 2020 года ему запрещено принимать участие и даже просто посещать любые теннисные соревнования.

Достижения Станислава Поплавского

Личным рекордом Поплавского в рейтинге АТР является 440-е место.

За карьеру 29-летний украинец заработал 40 тысяч долларов призовых.

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Автор: Олег Давыгора