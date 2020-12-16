Украинский боец ММА супертяжелого веса Дмитрий Побережец одержал эффектную победу над россиянином Русланом Магомедовым на турнире ACA 115 в Москве.
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Побережец одержал досрочную победу в третьем раунде. 35-летний украинец нанес мощный с удар левой в челюсть, после чего бросился добивать соперника. В итоге рефери остановил поединок.
Побережец, который в 2020 году вернулся в "октагон" после трехлетнего перерыва, стал первым претендентом на титульный бой против американца Тони Джонсона.
На счету Побережца 26 побед при 5 поражениях и 1 ничьей.
Полное видео боя опубликовал YouTube-канал ACA MMA.
Видео нокаута
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