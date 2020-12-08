Подобное достижение покорилось украинке в пятый раз в карьере.

Украинская саблистка Ольга Харлан в пятый раз в карьере стала первым номером мирового рейтинга Международной федерации фехтования (FIE) по итогам сезона.

Об этом сообщает Национальная федерация фехтования Украины на своем официальном сайте.

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Тем самым Харлан повторила достижение другого украинца Сергея Голубицкого, который также пять раз в карьере завершал сезон лидером мирового рейтинга.

В прошедшем сезоне Харлан трижды поднималась на пьедестал. Она выиграла бронзу на первом этапе Кубка мира в Орлеане, а затем смогла завоевать две золотые награды: на этапе Кубка мира в Солт-Лейк Сити и на Гран-при Монреаля.

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Автор: Антон Дударь