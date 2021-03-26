Спортсмен хотел бы сотрудничать с журналом Gentlemen's Quarterly в будущем.

Украинский баскетболист, который является нападающим МБК "Николаев", Макс Конате попал на обложку февральского выпуска Playboy.

В своем Instagram игрок Украинской баскетбольной суперлиги опубликовал часть фотографий.

"Интересный опыт и красивые фото на память, круто участвовать в подобных фотосессиях", - поделился впечатлениями Макс.

"Я познакомился с редактором Playboy, мы также запланировали съемки летом на баскетбольной площадке и интервью для ютуб-канала. В будущем хотел бы работать с американским журналом GQ", - раскрыл планы Конате.

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Автор: Будрин Артем