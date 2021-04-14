UFC объявила о том, что два знаменитых бойца вновь встретятся в октагоне.

Третий бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье состоится в рамках UFC 264 в Лас-Вегасе.

Об этом сообщил официальный Twitter UFC.

Поединок состоится 10 июля.

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Ранее сообщалось, что поединок между Макрегором и Порье оказался под угрозой срыва, ирландец собирался найти себе другого соперника, но в итоге все удалось уладить.

Макгрегор - Порье: что было раньше

Первая встреча бойцов состоялась в 2014 году. Тогда победу праздновал ирландец.

В январе 2021 года Порье нокаутировал Макрегора и взял реванш.

Известно, что за свой второй бой Макгрегор заработал 5 миллионов долларов, а Порье - 1 миллион.

После последнего поединка статистика Макгрегора - 22 победы в 27 боях в смешанных единоборствах при пяти поражениях. У Порье - 27 побед и 6 поражений.

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Автор: Антон Дударь