Дастин Порье и Конор Макгрегор / фото REUTERS
Третий бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье состоится в рамках UFC 264 в Лас-Вегасе.
Об этом сообщил официальный Twitter UFC.
Поединок состоится 10 июля.
twitter.com/ufc
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Ранее сообщалось, что поединок между Макрегором и Порье оказался под угрозой срыва, ирландец собирался найти себе другого соперника, но в итоге все удалось уладить.
Макгрегор - Порье: что было раньше
- Первая встреча бойцов состоялась в 2014 году. Тогда победу праздновал ирландец.
- В январе 2021 года Порье нокаутировал Макрегора и взял реванш.
- Известно, что за свой второй бой Макгрегор заработал 5 миллионов долларов, а Порье - 1 миллион.
- После последнего поединка статистика Макгрегора - 22 победы в 27 боях в смешанных единоборствах при пяти поражениях. У Порье - 27 побед и 6 поражений.
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