Люсия Яворчекова порадовала своих поклонников "клубничкой" / фото Facebook.LuciaJavorcekova
Словацкая экс-велосипедистка и модель Люсия Яворчекова сделала пикантный пост в сеть.
Модель-спортсменка решила опубликовать откровенные фотографии со своего отдыха, который проходит в мексиканском курортном городке Азулик. Она выложила фото в Instagram.
На отдыхе в Мексике / фото іnstagram.com/luciajavorcekova/
На отдыхе в Мексике / фото іnstagram.com/luciajavorcekova/
На отдыхе в Мексике / фото іnstagram.com/luciajavorcekova/
На отдыхе в Мексике / фото іnstagram.com/luciajavorcekova/
Заметим, что Яворчекова имеет гигантскую аудиторию. Количество ее фолловеров достигает более 2 миллионов человек.
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