Названы пять лучших нокаутов года в смешанных единоборствах.

Нокаут в исполнении американского бойца Хоакина Бакли на турнире UFC Fight Island 5 признан лучшим в 2020 году.

Рейтинг из пяти лучших нокаутов года составил портал MMA Fighting.

26-летний Бакли в октябре нокаутировал Импу Касанганая. Американец во втором раунде с разворота пробил сопернику по лицу после того, как тот захватил его ногу. Этот нокаут был назван UFC "самым невероятным в истории промоушена".

Второе место в рейтинге занял американец Кевин Холланд, который брутально нокаутировал Роналду Соузу на турнире UFC 256.

Третье место в рейтинге занял нокаут от Коди Грабрандта, который одним ударом с правой "выключил свет" бразильцу Рафаэлю Ассунсао на UFC 250.

Далее в рейтинге расположились нокауты от американца Шона О'Майли в бою с Эдди Вайнлендом на турнире UFC 250, а также от шведа Хамзата Чимаева в поединке с Джеральдом Миршертом на UFC Fight Island 5.

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Автор: Антон Дударь