Японские спортсменки быстро капитулировали перед украинками.

16-17 апреля в Черноморске на грунтовом покрытии в Elite Tennis Club проходит поединок плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Японии.

Элина Свитолина (№5 WTA) от "желто-голубой" команды первой вышла на корт и за 1 час и 20 минут обыграла Тихиро Мурамацу (№223 WTA) - 6:3, 6:2.

Марта Костюк (№84 WTA) за 85 минут остановила сопротивление Юки Найто (№172 WTA) - 6:3, 6:3.

Украина - Япония - 2:0

Первый день, 16 апреля

Элина Свитолина - Тихиро Мурамацу - 6:3, 6:2.

Марта Костюк - Юки Найто - 6:3, 6:3

На другой день, 17 апреля, Свитолина сыграет против Найто, а Костюк померится силами с Мурамацу. Надежда Киченок с Людмилой Киченок будут противостоять тандему Сихо Акита и Химари Сато в парном разряде.

Свитолина после победы в своем Instagram выставила патриотический пост с подписью "Украина - вперед!".

Радость Элины после выигранного матчпоинта от btu.org.ua.

Scorching Svitolina start 🔥



It’s Ukraine 🇺🇦 1-0 🇯🇵 Japan after @ElinaSvitolina’s 6-3 6-2 passage past Muramatsu#BJKCuppic.twitter.com/a3bSzPCk2E — Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 16, 2021

Костюк тоже отличилась блестящей игрой.

Кубок Билли Джин Кинг: главное

Ранее соревнования назывались Кубок Федерации, но их переименовали в честь знаменитой американской теннисистки и функционерки.

Поединок между Японией и Украиной должен был состояться в апреле 2020, но через мировой локдаун удалось организовать матч только сейчас.

Победитель матча будет иметь право сыграть в квалификационном раунде Кубка Билли Джин Кинг, что в свою очередь позволит попасть в финальную стадию соревнований.

Третьей заявленной теннисисткой от Украины является Катарина Завацкая (№126 WTA). В парном разряде Украину представят сестры Киченок, которые входят в первую пятидесятку мирового парного рейтинга.

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Автор: Будрин Артем