На травму, полученную Крисом Вадйманом, больно смотреть.

Американский боец смешанных единоборств Крис Вайдман получил жуткую травму во время боя против Юрайя Холла на турнире UFC 261.

Уже на старте боя Вайдман решил провести лоукик, однако его голень не выдержала и, встретившись с костью соперника, согнулась.

Читайте такжеАмериканский боец UFC нокаутировал соперника за 16 секунд (видео)

Отметим, что Вайдман не сразу понял, что произошло, и после удара еще и наступил на сломанную ногу.

Холл в итоге одержал победу на 17-й секунде боя и стал первым бойцом в истории UFC, который выиграл, не нанеся ни одного удара. А Вайдмана унесли из октагона на носилках.

Внимание! Фото и видео не рекомендуются к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!

Видео в Instagram опубликовал президент UFC Дана Уайт.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь