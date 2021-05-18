У Макгрегора и Девлин, помимо новорожденного Райана, двое детей.

Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор стал отцом в третий раз. Новостью о радостном событии он поделился в сети.

Читайте такжеТретий бой Макгрегора и Порье официально утвержден: названа датаНа своей странице в Instagram ирландец опубликовал фото с новорожденным сыном.

"Теперь нас пятеро в клане Макгрегоров. Родился здоровый мальчик! У малыша и его чудесной мамы все отлично! Мой новорожденный сын, Райан Макгрегор", - написал Конор.

Семья Конора Макгрегора

Макгрегор находится в отношениях с Ди Девлин с 2008 года. У пары теперь трое детей — сын Конор Джек Макгрегор, дочь Кройя Макгрегор и сын Райан Макгрегор.

Летом 2020 года пара обручилась, а за год до этого спортсмен объявил о завершении карьеры.

По состоянию на февраль 2021 года занимает 15-ю строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.

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Автор: Ольга Робейко