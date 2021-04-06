Катарина Завацкая пережила стресс перед поездкой на турнир.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая рассказала о том, что ей пришлось пережить из-за того, что во Франции ее укусил паук-волк.

Об этом она рассказала в stories на своей странице в Instagram.

Инцидент произошел, когда Завацкая собиралась уезжать из Франции в Швейцарию на турнир.

По словам теннисистки, паук забрался в ее сумку, в которую она складывает еду для поездки на турнир.

"Начала смотреть во внутрь сумки, есть ли там что-нибудь, агрессивно и быстро искала, и тут - бум, как иглой в палец (больно). Я смотрю, а рядом с моим пальцем огромный паучара (который укусил меня, сволочь). У меня еще и фобия на пауков. Я смотрю, на палец пару секунд и начинаю орать и плакать. С пальца начинает идти кровь", - рассказала Завацкая.

Дальше она сообщила, что ранним утром начала "звонить всем", чтобы узнать, как действовать:

Читайте также"Посоветовали подождать": Свитолина объяснила, почему не торопится с вакцинацией"Я начала уже не очень чувствовать свой палец, потому что я его зажала очень сильно, чтобы яд не смог попасть в кровь. Я была в ужасном стрессе, пыталась объяснить всем по телефону, что случилось. Особенно доктору, но доктор не мог понять и слова, что я говорила, так как я орала как в оперном театре. В итоге я рассказала доктору, что случилось, он сказал сбросить фотку паука, и он мне перезвонит".

В итоге врач сказал теннисистке: "Этот яд тебя не убьет, но может занести какую-то инфекцию. Поэтому тебе нужен антибиотик".

Украинка "в слезах" помчалась в аптеку:

"Зайдя в аптеку, я снова начала паниковать и показывать фотку паучары и рецепт от доктора. В аптеке меня успокоили и сказали, что я не умру, и что во Франции нет ядовитых пауков, поэтому я уже успокоилась. В итоге мне дали очень много таблеток. Я была не очень довольна, зачем тогда столько таблеток, если мне сказали, что паук не опасен?".

После этого Завацкая вернулась домой, чтобы убить паука:

"Я боялась, потому что мой чемодан был открыт и сумка на стуле, где был паук, тоже была открыта… Поэтому было еще одно испытание. 30 минут я убивала этого паука, был тяжелый баттл, он хотел сбежать, а я его боялась. Но в итоге убила эту мразь, которая испортила мне прекрасное утро. Вот он, паук-волк", - написала теннисистка и показала фото.

Отметим, что Завацкая занимает 125-е место в рейтинге WTA.

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Автор: Антон Дударь