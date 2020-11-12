Итоговый турнир ATP: состоялась жеребьевка группового этапа

Финальный теннисный турнир года пройдет с 15 по 22 ноября.

12 ноября состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP, участие в котором примут восемь лучших теннисистов года. Результаты жеребьевки опубликовал официальный Twitter-аккаунт ATP. Читайте такжеНадаль легко обыграл Джоковича в финале Ролан Гаррос (видео) В ходе жеребьевки теннисисты были разбиты на две группы. Группа Токио-1970 Новак Джокович (Сербия) Даниил Медведев (Россия) Александр Зверев (Германия) Диего Шварцман (Аргентина) Группа Лондон-2020 Рафаэль Надаль (Испания) Доминик Тим (Австрия) Стефанос Циципас (Греция) Андрей Рублев (Россия) Итоговый турнир ATP: что нужно знать Финальный теннисный турнир года пройдет с 15 по 22 ноября в Лондоне.

Теннисисты сыграют по круговой схеме на групповом этапе. В полуфиналы выйдут по два лучших представителя каждой группы.

Чемпионский титул на турнире будет защищать грек Стефанос Циципас.

В отличие от мужчин, у женщин Итоговый турнир в этом году не состоится. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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