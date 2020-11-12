Новак Джокович - первый номер мирового рейтинга / фото twitter.com/australianopen

12 ноября состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP, участие в котором примут восемь лучших теннисистов года.

Результаты жеребьевки опубликовал официальный Twitter-аккаунт ATP.

Читайте такжеНадаль легко обыграл Джоковича в финале Ролан Гаррос (видео)

В ходе жеребьевки теннисисты были разбиты на две группы. 

Группа Токио-1970

Новак Джокович (Сербия)

Даниил Медведев (Россия)

Александр Зверев (Германия)

Диего Шварцман (Аргентина)

Группа Лондон-2020

Рафаэль Надаль (Испания)

Доминик Тим (Австрия)

Стефанос Циципас (Греция)

Андрей Рублев (Россия)

twitter.com/atptour

Итоговый турнир ATP: что нужно знать

  • Финальный теннисный турнир года пройдет с 15 по 22 ноября в Лондоне.
  • Теннисисты сыграют по круговой схеме на групповом этапе. В полуфиналы выйдут по два лучших представителя каждой группы.
  • Чемпионский титул на турнире будет защищать грек Стефанос Циципас.
  • В отличие от мужчин, у женщин Итоговый турнир в этом году не состоится.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь