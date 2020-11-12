Новак Джокович - первый номер мирового рейтинга / фото twitter.com/australianopen
12 ноября состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP, участие в котором примут восемь лучших теннисистов года.
Результаты жеребьевки опубликовал официальный Twitter-аккаунт ATP.
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В ходе жеребьевки теннисисты были разбиты на две группы.
Группа Токио-1970
Новак Джокович (Сербия)
Даниил Медведев (Россия)
Александр Зверев (Германия)
Диего Шварцман (Аргентина)
Группа Лондон-2020
Рафаэль Надаль (Испания)
Доминик Тим (Австрия)
Стефанос Циципас (Греция)
Андрей Рублев (Россия)
twitter.com/atptour
Итоговый турнир ATP: что нужно знать
- Финальный теннисный турнир года пройдет с 15 по 22 ноября в Лондоне.
- Теннисисты сыграют по круговой схеме на групповом этапе. В полуфиналы выйдут по два лучших представителя каждой группы.
- Чемпионский титул на турнире будет защищать грек Стефанос Циципас.
- В отличие от мужчин, у женщин Итоговый турнир в этом году не состоится.
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