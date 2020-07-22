Легендарный клуб вернется в чемпионат Украины по хоккею

Двенадцатикратный чемпион Украины "Сокол" будет выступать в УХЛ.

Киевский клуб "Сокол" в новом сезоне выступит в Украинской хоккейной лиге.

Об этом в интервью XSport.ua сообщил директор ДЮСШ "Сокол" Константин Симчук.

По его словам, на данном этапе "Сокол" будет выступать в турнире молодежным составом.

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"Полноценным "возрождением" легендарного "Сокола" это событие считать преждевременно. На сегодняшний день мы можем смело говорить о запуске молодежной команды, которая сыграет во взрослом чемпионате Украины. Это пока еще не тот легендарный клуб, но это первый шаг к его возрождению", - сказал Симчук.

Возглавить команду может Олег Шафаренко.

"Сокол" является 12-кратным чемпионом Украины, а также обладателем Кубка Украины 2007 года.

В национальном чемпионате клуб не выступал с 2014 года.

Как сообщал УНИАН, из-за коронавируса УХЛ была остановлена в марте, а возобновить сезон планируется в сентябре.

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