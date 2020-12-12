Инцидент привел к 10-минутной остановки сессии красным флагом.

Во время второй свободной практики Гран-при Абу-Даби "Формулы-1" произошел опасный инцидент. Болид финского пилота Alfa Romeo Кими Райкконена вспыхнул на ходу.

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41-летний Райкконен мчался по трассе "Яс-Марина", когда внезапно загорелся двигатель. Он остановился и быстро выпрыгнуть из машины после того, как его команда приказала ему убираться прочь.

Причем Райкконен помог погасить пламя: он взял огнетушитель и направил его прямо в центр огня. Позже болид погрузили на эвакуатор и увезли.

Инцидент привел к 10-минутной остановки сессии красным флагом.

Flames from the back of Kimi Raikkonen's car brought a temporary halt to FP2 #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1pic.twitter.com/cY1qi7Cr6d — Formula 1 (@F1) December 11, 2020

Формула-1: результаты сезона

Льюис Хэмилтон оформил чемпионство по итогам Гран-при Турции. У британца в активе 332 очка. Вторым идет его напарник Валттери Боттас, у которого 205 очков. На третьем месте - Макс Ферстаппен (189 очков).

В Кубке конструкторов "Мерседес" уже также одержал победу (540 очков). На второй позиции - "Ред Булл" (282), на третьей - "Макларен" (184).

Заключительный этап сезона пройдет 13 декабря - Гран-при Абу-Даби.

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Автор: Олег Давыгора