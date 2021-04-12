Политик считает, что украинскому чемпиону "ничего не светит" на Олимпиаде.

Украинский тяжеловес Дмитрий Чумак после победы на чемпионате Европы в Москве опубликовал строки из песни группы "Ленинград" авторства Сергея Шнурова.

Это вызвало настоящее возмущение в российском эстаблишменте.

В частности, депутат Госдумы, который работает в комитете по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев подверг критике украинского спортсмена, грубо поругав его.

Слова политика приводит "РБ Спорт".

"Я очень хорошо отношусь к Украине. У меня жена оттуда. Там живут ее родственники. Я очень люблю Украину и украинцев. Но, к сожалению, в семье не без урода. Если ты такой националист и не любишь Россию, зачем приехал сюда выступать?", - сказал Свищев.

"В Украине есть много людей, которые любят свою страну, но не позволяли себе подобные высказывания, когда приезжали выступать в Россию. Пусть послушает боксера Усика. Вместо того чтобы радоваться победе, заниматься такими вещами в соцсетях. Я считаю, что это политический демарш со стороны украинского спортсмена. Надо запретить спортсменам заниматься политикой! Закончит со спортом - пусть идет депутатом украинской Рады. Сейчас он должен выступать на благо своей семьи и своей страны, но не заниматься политикой. Он что, призывает к терроризму ?! Чтобы кто-то сжег Москву?", - считает депутат.

"Мне кажется, что при подъеме тяжелых весов у него что-то оборвалось в мозгах. Пусть займется своим личным здоровьем. Мы поздравляем его с победой, но пусть не лезет в политику. Тем более, что сейчас все прекрасно знают об обострении отношений. Ему это зачем? Если ты ненавидишь Россию, зачем ты сюда приехал?", - добавил Свищев.

"Ты выиграл - молодец. Москва тебя хорошо приняла. Никто не оскорблял его национальное достоинство, его флаг, его страну. Ни слова! И ты ведешь себя по-хамски, чтобы стать национальным героем у себя на родине. Его до этого никто не знал и знать не хотел. На Олимпиаде ему ничего не светит. Зато стал борцом за справедливость на национальный манер", - завершил мысль политик.

Читайте такжеРоссийская комиссия сомнительно оставила украинскую шахматистку звания чемпионки мира

ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве: кто выигрывал медали для Украины

Абсолютной чемпионкой Европы в весе до 76 кг стала Ирина Деха.

Также абсолютной чемпионкой стала Камила Конотоп, выступающая в весе до 55 кг.

В весовой категории до 81 кг золото в сумме двоеборья выиграла Алина Марущак. Также у нее золото в рывке и бронза - в толчке.

Дмитрий Чумак принес четвертое золото по сумме двоеборья. Он также стал лучшим в толчке.

Бронзу в толчке и по сумме в весовой категории до 55 кг завоевал Дмитрий Вороновский. А Ангелина Ломачинская в весе до 68 кг стала третьей в рывке.

В последний день соревнований серебро в весе до 87 выиграла Анастасия Лысенко - она стала второй в толчке, рывке и сумме.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем