Международная федерация дзюдо назвала Дарью Белодед лучшей в мире.

Украинка Дарья Белодед признана лучшей дзюдоисткой мира по итогам 2019-2020 годов.

Лучшей Белодед назвала Международная федерация дзюдо, сообщает официальный сайт организации.

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В 2019 году Белодед выиграла второе в своей карьере золото чемпионата мира, а также стала победительницей Европейских игр в Минске. Также в 2019 и 2020 годах Белодед побеждала на турнирах серии Grand Slam.

Среди мужчин лучшим дзюдоистом мира признан грузин Тато Григарашвили.

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Автор: Антон Дударь