Девушка много лет терпела побои, но больше не хочет "быть жертвой".

Американский баскетболист Дариус Моррис жестоко избил свою уже бывшую девушку Кристен Эванджелин.

Об этом сообщает awesemo.com.

Эванджелин решилась рассказать о домашнем насилии со стороны баскетболиста. Инцидент с избиением, который попал на камеру, произошел в прошлом году после того, как девушка отказалась отдать Моррису свой телефон. Только сейчас она решилась обнародовать фото и видео - их опубликовала одна из подруг Эванджелин.

Читайте такжеЛегенда НБА потерял работу на телеканале после прямого эфира со стриптизершамиНа видео можно услышать крики девушки во время избиения. Также в сети появилось ее фото после насилия - на лице почти не осталось живого места.

"Я никогда раньше не говорила публично о своей личной жизни. Но я больше не хочу быть жертвой. И он делает каждый мой шаг все более и более сложным. Что еще хуже, чем годы физического и ментального насилия, так это то, что он даже не чувствует вины. Он не считает это каким-то неправильным. Он говорит, что я ему изменяла, чего я не делала, что это он - жертва, и что он зол на меня", - написала Эванджелин в stories в Instagram.

"А его мама сказала мне: "Почему ты просто не дашь ему свой телефон? Как будто ты что-то скрываешь". Но дело в том, что он лазил по моему телефону каждый раз, когда виделся со мной", - также рассказала девушка.

Эванджелин предъявила обвинения, но в соответствии с законами штата Нью-Йорк Моррису может быть предъявлено обвинение за "проступок", что считается менее серьезным преступлением.

В прошлом году девушка уже обращалась в полицию, но затем отказалась от своих показаний.

ВНИМАНИЕ! Ниже приведены шокирующие кадры. Не рекомендуется к просмотру беременным и людям со слабой психикой!

Darius Morris is losing his NBA career & going to jail for a long time 😊 have a great life buddy.. pic.twitter.com/MSdxnpbPJh — Khalil Underwood (@RealKhalilU) April 7, 2021

Моррис выступал в НБА за "Лос-Анджелес Лейкерс", "Лос-Анджелес Клипперс", "Бруклин", "Филадельфию" и "Мемфис". Также он успел поиграть за китайский "Гуандун Саузерн Тайгерс", российский "Красноярск" и французский "Гравлин-Дюнкерк".

Фото Кристен Эванджелин.

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Автор: Антон Дударь