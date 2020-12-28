Международная федерация хоккея (IIHF) рассматривает варианты переноса чемпионата мира-2021 из Беларуси в другую страну.
Как сообщает Watson, проведение турнира в Беларуси пока официально не отменено, однако в IIHF уже рассматривают альтернативные варианты.
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Турнир может быть перенесен в Латвию, Чехию или Словакию. Он точно не будет отменен, так как в IIHF заявили, что не могут отменить проведение ЧМ два года подряд.
По словам президента IIHF Рене Фазеля, на данный момент "решения еще нет", передает "Р-Спорт".
Белорусская сторона пока что "не получала официальных уведомлений и продолжает подготовку к турниру", отметили в пресс-службе IIHF. Ожидается, что решение будет принято до конца января.
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