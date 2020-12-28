Решение еще не принято, но в Международной федерации хоккея изучают варианты с переносом турнира.

Международная федерация хоккея (IIHF) рассматривает варианты переноса чемпионата мира-2021 из Беларуси в другую страну.

Как сообщает Watson, проведение турнира в Беларуси пока официально не отменено, однако в IIHF уже рассматривают альтернативные варианты.

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Турнир может быть перенесен в Латвию, Чехию или Словакию. Он точно не будет отменен, так как в IIHF заявили, что не могут отменить проведение ЧМ два года подряд.

По словам президента IIHF Рене Фазеля, на данный момент "решения еще нет", передает "Р-Спорт".

Белорусская сторона пока что "не получала официальных уведомлений и продолжает подготовку к турниру", отметили в пресс-службе IIHF. Ожидается, что решение будет принято до конца января.

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Автор: Антон Дударь