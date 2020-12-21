Лидия Гунько и Ирина Лищинская / фото НОК Украины
Украинские бобслеистки Лидия Гунько и Ирина Лищинская выиграли бронзу на этапе Кубка Европы по бобслею.
Соревнования проходили в латвийской Сигулде, сообщает Sport.ua.
Первые два места заняли российские экипажи Елена Осипенко/Александра Тарасова и Анастасия Дудкина/Евгения Москвина. Украинки уступили чемпионкам 3,01 секунды и показали третий результат. Они завоевали медаль впервые в истории Украины.
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