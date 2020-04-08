Старт сезона снова откладывается: Формула-1 перенесла уже девятый этап из-за коронавируса

Гонка в Канаде, которая была запланирована на середину июня, не состоится.

Формула-1 отложила на неопределенный срок Гран-при Канады из-за мировой пандемии коронавируса.

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Об этом сообщила пресс-служба серии.

Гонка в Монреале должна была состояться 14 июня. Это уже девятый этап Ф-1, который был перенесен.

Ранее был отменен первый этап сезона в Австралии, а затем стало известно, что не состоятся гонки в Бахрейне и Вьетнаме. Позже было решено отменить три майских этапа - Гран-при Нидерландов, Испании и Монако, а также Гран-при Азербайджана в начале лета.

Теперь теоретически старт сезона может состояться во Франции 28 июня, однако велика вероятность, что организаторы продолжат отменять этапы.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 на следующий год были перенесены Олимпиада в Токио и Евро-2020.

УНИАН ранее сообщал о том, что UFC проведет турнир в условиях пандемии коронавируса на частном острове.