Частный остров и тестирование бойцов: UFC проведет турнир в условиях пандемии коронавируса

Организация не намерена отменять бои из-за карантина.

Президент UFC Дэйна Уайт заявил о планах провести турнир 18 апреля, несмотря на всемирный карантин и пандемию COVID-19.

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Уайта цитирует портал TMZ.

"Через пару дней я зарезервирую частный остров. Там сейчас строится необходимая инфраструктура, после чего будут проводиться международные бои. Приглашать бойцов в США сейчас нет возможности. Турниры будут проходить без зрителей. Мы будем тестировать участников на коронавирус, чтобы быть уверенными на сто процентов", - заявил глава промоушена.

О каком острове идет речь - Уайт пока не уточнил. 18 апреля должен состояться турнир UFC 249, главным событием которого станет встреча Тони Фергюсона и Джастина Гейджи за титул временного чемпиона в легком весе. Стоит отметить, что Фергюсон должен был драться с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, но россиянин отказался от участия из-за пандемии. Шоу планировалось провести в Нью-Йорке.

Напомним, пандемия коронавируса парализовала практически весь мировой спорт. Большинство соревнований отменены или перенесены на неопределенный срок.

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