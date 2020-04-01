Cлезы и грустная песня: Свитолина эмоционально отреагировала на отмену Уимблдона (видео)

Украинская теннисистка расстроена отменой турнира серии "Большого шлема".

Первая ракетка Украины Элина Свитолина записала свою реакцию на решение организаторов Уимблдонского турнира отменить соревнования из-за пандемии коронавируса.

На своей странице в Instagram украинка разместила видео, на котором у теннисистки видны слезы, а на фоне играет грустная песня.

Первенство было запланировано в Великобритании с 29 июня по 12 июля. Уимблдонский турнир был отменен впервые за 75 лет. Тогда соревнования не состоялись из-за Второй мировой войны. 134-й розыгрыш будет проходить уже в 2021-м году с 28 июня по 11 июля.

Напомним, из-за пандемии СOVID-19 в Европе остановлены практически все спортивные соревнования, в том числе и теннисные турниры.

УНИАН ранее сообщал о том, что Свитолина и ее бойфренд сняли шутливое видео о коронавирусе.