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Свитолина и ее бойфренд сняли шутливое видео о коронавирусе

11:26, 21 марта 2020
Другое
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Элина Свитолина и Гаэль Монфис / фото: instagram.com/g.e.m.s.life

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее парень Гаэль Монфис во время теннисного карантина сняли шутливое видео о боязни коронавируса.

Видео было опубликовано в совместном Instagram-аккаунте Свитолиной и Монфиса.

По сюжету страх заразиться не позволяет украинке и французу спокойно открыть холодильник, выпить воды, съесть огурец или поцеловать друг друга. В ролике постоянно звучит устрашающий закадровый голос, который произносит слово "коронавирус".

🦠 #corona

Публикация от (G)ael.(E)lina.(M).(S). (@g.e.m.s.life)

Как сообщал УНИАН, из-за коронавируса теннисный сезон остановлен до лета, а рейтинги теннистов заморожены.

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