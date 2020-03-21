Свитолина и ее бойфренд сняли шутливое видео о коронавирусе

Элина Свитолина и Гаэль Монфис во время карантина сняли ролик на тему паники, связанной с коронавирусом.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее парень Гаэль Монфис во время теннисного карантина сняли шутливое видео о боязни коронавируса.

Видео было опубликовано в совместном Instagram-аккаунте Свитолиной и Монфиса.

По сюжету страх заразиться не позволяет украинке и французу спокойно открыть холодильник, выпить воды, съесть огурец или поцеловать друг друга. В ролике постоянно звучит устрашающий закадровый голос, который произносит слово "коронавирус".

Как сообщал УНИАН, из-за коронавируса теннисный сезон остановлен до лета, а рейтинги теннистов заморожены.